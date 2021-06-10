診所違規施打疫苗爭議延燒 北市府召開記者會說明

台北市好心肝診所被爆私下幫民眾打疫苗，引發各界關切，台北市政府決定開罰診所200萬元，並取消疫苗合約資格，相關市府人員則移送政風處調查。但有消息指北市偷打疫苗診所不只一家，針對相關傳聞與疫苗接種問題，台北市政府由市長柯文哲，副市長黃珊珊、衛生局長黃世傑等人於今（10）日召開線上記者會，說明最新狀況。

柯文哲表示，除好心肝獲得115瓶疫苗外，擁有4分院的小禾馨診所也在5月31日到6月8日間獲得85瓶，和眾診所則在8日配給2瓶，也就是說，一共有6家診所獲配202瓶疫苗，他認為疫苗管控還要再檢討，「到底核准程序怎麼做，怎麼這輕易就流出去？」

台北市政府公布，共有6家診所獲配202瓶疫苗。（圖／台北市政府提供）

柯指出，短期內疫苗一定不夠，但公開透明還是北市的政治價值，現在開始衛生局發出去的疫苗，日期、醫院、種類、數量都會上網公告，讓社會公開檢驗，不會闢護誰和偏袒誰，該檢討改進的市府都會做，未來政風、檢調若要調查，也都會坦然面對。

台北市副市長黃珊珊補充，昨天有到好心肝診所稽查，也把施打對象名冊找出來，會提供給政風和檢調，現在也在禾馨診所施打的對象是否符合相關資格，也會把相關資料整理完畢，檢調單位有需要也會主動說明。

此外，中央流行疫情指揮中心昨晚發佈新聞稿表示，北市府無視規定，任意將多達1千多劑疫苗撥給診所，既違反規定，也不合情理，而該診所又幫非可接種人員接種，將交由司法單位徹查，追究真相。

針對診所偷打疫苗爭議，北市府今上午召開記者會說明。（圖／摘自台北市政府直播畫面）

對此，柯文哲說，疫情來得突然，大概衛福部也忘記曾在4月發公文指出，若合約醫院疫苗庫存量過多，評估無法於效期內用畢，可在轄區衛生局人員協助下，將疫苗配送至其他合約醫院、非合約醫療院所或衛生所，需用者儘速使用。

柯文哲表示，疫情5月15日以後才急速爆發，在那之前打疫苗都要七請八請，大家都不想打，也因為如此，公文前後一直在變化，但該檢討的還是會檢討

好心肝診所偷打疫苗 柯文哲認錯坦言有疏漏送政風調查

(中時新聞網)