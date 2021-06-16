日本贈台AZ疫苗昨(15日)開始施打，目前以85歲以上長者為優先對象，資深媒體人校長馬西屏也透露已帶95歲父親打完疫苗，這讓許多擔憂家中有長輩要打疫苗的網友，紛紛詢問去大醫院還是小診所打比較好？對此，他也簡單做出回應。

馬西屏表示不論去大醫院還是小診所打疫苗，其實各自有優點，像自己乾媽就是去住家旁診所，優點是人不多、方便快速、服務貼心，長輩也不用等候太久，至於帶父親去長庚醫院施打，雖然人滿為患，但好處是打完若有嚴重不良反應，現場就有多位醫師和數十位醫護，應變能力比較強，此外現場還有救護車待命，一有問題1分鐘之內到急診處，加上有父親完整病歷，所以才選擇在大醫院。

對於施打疫苗首日，就傳出有長者打完休克，甚至在現場等待時就往生，也讓馬西屏強調有這些應變措施總是「不怕一萬只怕萬一」，對此，網友也紛紛留言：「老師辛苦了，為父親考慮的相當周全」、「要多注意父親施打後有無副作用，像是發燒等狀況」、「老師一定要保重，務必得特別小心」。

馬西屏也提到帶95歲父親去打疫苗的狀況，不僅當下溫度很高，排隊很久，人潮很多，連他都受不了直呼是「災難一場」，不過看到醫護人員和員警除了負責份內工作，還得安撫情緒不安燥動的老人家們，不禁大讚：「只有三個字『了不起』可以形容。」

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