針對專家提議開放疫苗混打，並進行相關試驗的建議，中央流行疫情指揮中心今天仍然表示，由於國際間目前尚無接種完AZ後施打莫德納疫苗的相關資料，因此暫時不建議混打，至少要等看到少量試驗結果後才會考慮。

專家諮詢小組召集人張上淳今天表示，專家小組過去做的建議不完全都是根據自己的資料，也會參考國際的資料，畢竟實證資料是很好的依據，然而混打疫苗的試驗，目前國際上只有看到打完AZ後再改打BNT，確實有看到副作用比例比較高，但也沒有特別的不良反應，而且從幾百例的數字中可看到，第二劑打mRNA疫苗的抗體效價還比第二劑打AZ來的高。

張上淳說，這雖然是好事情，但畢竟這不是打莫德納的資料，雖然他們都是同樣的平台做出來的，或許有些人可以接受用這樣的方式推論，但因為這是不同廠家做出來的疫苗，因此是不是能這樣推論？混打是否也有很好的保護力？比較嚴謹的科學作法，還是希望有其他佐證資料，假設量不是很大，至少也要有少量的資料讓我們推論。