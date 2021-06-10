新北市三峽區恩主公醫院傳出群聚感染，同層樓有7人確診，其中一位92歲男病患死亡。新北市長侯友宜表示，恩主公醫院第一個時間就通報給衛生局，而且馬上展開清空計劃並擴大匡列跟採檢，醫院感染處理非常有經驗，即時清空跟安置，目前為止一切還在控制當中。

恩主公醫院指標個案上月22日入院，快篩、PCR皆是陰性，住院期間狀況並不理想，未料29日再次PCR採檢卻呈現陽性，醫院趕緊將他隔離到專責病房內。

(中時 )