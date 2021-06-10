三峽恩主公爆群聚 侯友宜：一切還在控制中 11:202021/06/10 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 三峽恩主公爆群聚 侯友宜：一切還在控制中。（新北市府提供／葉德正新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市三峽區恩主公醫院傳出群聚感染，同層樓有7人確診，其中一位92歲男病患死亡。新北市長侯友宜表示，恩主公醫院第一個時間就通報給衛生局，而且馬上展開清空計劃並擴大匡列跟採檢，醫院感染處理非常有經驗，即時清空跟安置，目前為止一切還在控制當中。 恩主公醫院指標個案上月22日入院，快篩、PCR皆是陰性，住院期間狀況並不理想，未料29日再次PCR採檢卻呈現陽性，醫院趕緊將他隔離到專責病房內。 新北清查移工企業 不改善就停工 智邦篩畢揪13染疫 京鼎陽性＋1 (中時 ) #恩主公醫院 #新北 #採檢 #PCR #群聚 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園入境居檢失聯 男遭重罰100萬 04:102021/06/10 地方新聞 陽明院區急診8人確診 醫護踢爆：接觸者未隔離仍到班 10:422021/06/10 生活 特殊行業高風險 燕籲優先打疫苗 04:102021/06/10 地方新聞 台中逢甲商圈吳姓總幹事猝死 快篩陰性 04:102021/06/10 焦點要聞 新北16市場沒自治會 將加強稽查 04:102021/06/10 焦點要聞 新北市機動篩檢隊 首站樹林區啟用 10:472021/06/10 生活 竹科專案站落幕 香山篩檢站啟用 04:102021/06/10 地方新聞 北漂失意返嘉卻確診 村民憂破口 04:102021/06/10 地方新聞 南投企業快篩明啟動 04:102021/06/10 地方新聞 新北確診數再升高 名醫曝原因：數據中藏魔鬼 09:152021/06/10 生活 防疫大作戰 企業加速快篩－鴻海搶新北頭香 四周要篩500人 04:102021/06/10 財經要聞 生活熱門新聞 石門水庫水位狂升22公尺 驚人對比圖曝光淹到這了 - 生活 食藥署拍板！國產疫苗兩數據不輸AZ 就給緊急授權 - 生活 梅雨狂炸日月潭爽喝 最新照片曝光！與5天前對比超驚人 - 生活 疫情壓不住 黑貓、宅配通、嘉里大榮針對5縣市低溫宅配再喊卡 - 生活 連年掛0白河水庫復活！蓄水量上升8.1％ 管理處證實：21日起灌溉 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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