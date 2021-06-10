三級警戒延長，各級學校持續停課不停學，嘉義縣公車處載客率大減7成之多，相較去年同期營收更少了85％，各路線班次平均乘車人數只剩個位數，雖公車處以減班、增加休假因應，確保司機領得到薪水，但已做好受疫情之累，年虧損金額將再擴大的心理準備。

全台提升為三級警戒後，縣公車處就宣布將台灣好行故宮南院線、高鐵嘉義站至雲林口湖、梅山─太平線、高鐵嘉義站─阿里山線等觀光路線全面停駛，其餘路線則以減班、拉長班次來調控，卻依舊難抵載客量如雪崩般下滑，縣公車處長楊志雄預估，今年虧損金額恐從去年1200萬再擴大到2000萬左右。

楊志雄說，上周往阿里山的公車每班只剩1、2名乘客，本周情況雖稍好，卻只有3、4個，整體各班次搭車人數幾乎只剩位數，尤其少了學生上下學的尖峰時段，以及靠搭公車往返醫院就診的民眾，運載量已較去年同期少70％，營收也大砍85％，營運狀況相當嚴峻。

為確保87位司機都能領到3萬元本薪，公車處幾乎每天重新排班，讓司機彈性休假、上工，大家共體時艱，另考量司機的染疫風險較高，楊志雄也說已積極與其他同業串連，爭取將司機列入優先施打對象。

(中時 )