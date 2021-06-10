永豐金控法說會報喜，永豐金控總經理朱士廷表示，2021年第1季稅後淨利大幅成長，主要是利息淨收益及手續費淨收益皆創下歷史新高，其中證券對金控獲利貢獻比重已經提高至23％，與銀行的70％比重，成為帶動金控獲利大幅成長的雙引擎，這也是與其他以銀行為主之金控做出差異特色。

在銀行及證券兩家子公司獲利大幅成長的帶動下，永豐金第一季稅後淨利44.1億元，較去年同期大幅成長87.4％，金額創下金控成立以來歷史單季最高的水準，主要來自核心收益的強勁增長。每股稅後盈餘0.39元，年化ROE 11.37％，每股淨值14.09元。

永豐金控持續提升海外收益佔比，今年第一季海外淨收益35.6億元，較去年同期成長56％，其中銀行海外淨收益更大幅成長60％；海外淨收益佔淨收益比重由2020年第一季的26％提高至今年第一季的30％、佔稅前盈餘比重也由2020年第一季的40％提高至今年第一季的46％，獲利穩定提升。

朱士廷表示，海外淨收益大幅成長主要是去年同期受到中美貿易戰、新冠肺炎疫情的影響，比較基期較低，展望2021年金控海外發展策略仍著重於大中華及東協等區域發展，未來持續落實在地化經營並掌握投資機會，反映於全年海外獲利能交出更加的亮眼的成績單。

永豐銀行總經理莊銘福表示，2021年第一季稅後淨利31.9億元，較去年同期成長21.8％，受惠於存款與放款結構持續改善，加上放款與有價證券投資的穩定成長，第一季利息淨收益續創新高。而手續費淨收益在財富管理及放款手收的帶動下，亦創下歷年最高水準，資產品質保持穩定。

永豐金證券總經理江偉源表示，2021年第一季淨收益32.4億元，較去年同期成長106.4％，稅後淨利10.4億元，較去年同期成長881.0％。受惠於台股日均量增加，手續費淨收益創下歷史新高，帶動穩定性收入達28.2億元，較去年同期成長59.4％，第一季年化ROE來到14.15％，為2007年以來最佳表現。

(中時 )