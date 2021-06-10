桃園市政府公布足跡。（桃園市新聞處提供／賴佑維桃園傳真）

桃園市公布確診有14例，年齡介於10多歲至80多歲之間，11人是確診接觸者，3人還在調查。此外公布足跡包含美廉社、小北百貨、頂好、全聯等。目前桃園累積確診641人，有1068人居家隔離中。確診者中以桃園區新增6例最多。

足跡從5月25日到6月8號，包含美廉社龜山明德店、法藏國際、小北百貨龍岡店、好生活藥師藥局、頂好桃園復興一店、田倉生鮮超市、金鴻翔麵包、全聯八德興豐店、美立化妝品、幸福滿屋鄉村小舖、順發中藥店、新寶水電行、舊永安市場。

(中時 )