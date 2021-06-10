高端疫苗解盲今天(10日)下午5點召開記者會，宣布二期解盲結果成功，將盡速把資料送交至食藥署進行緊急授權(EUA)申請，有望在7月就能開打。對此台大公衛教授陳秀熙直言「看不到保護力」。

根據《EBC東森新聞》報導，陳秀熙表示，國外一、二期合併，特別在二期時，都會有一個數字叫「確診者的恢復抗體血清」，也就是所謂的抗體濃度來跟目前疫苗組、對照組做比較，但今天高端記者會所公布的資料並沒有這份數據。

陳秀熙說，高端用免疫橋接測中和抗體作為替代療效指標的方法是不錯的，但直到現在就連WHO都沒有公布數據，台灣怎麼可以關起門自己喊成功：「橋接的正式報告內，並沒有真正說到所謂二級橋接三級的實際結果」，對於高端疫苗保護力存疑。

對於高端二期解盲，不只網路戰翻，就連醫師也分兩派，有些醫師看好，但也有醫師存疑，認為高端宣布解盲的當天早上才公布EUA標準，不免有先射箭再畫靶的疑慮。

(中時新聞網)