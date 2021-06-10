雅茗-KY（2726）5月營收1.27億元、年增12.48%，累計1~5月營收6.84億元、年增38.67%。展望後市，即將進入夏季傳統飲料旺季，大陸及美國兩大主要市場布局也日益深化，雅茗-KY對下半年營運表現充滿信心。

疫情因素今年仍對全球經濟造成很大影響，特別目前在亞太市場的觀光餐飲、零售業受到的衝擊更大，不少業者黯然退出市場，但雅茗-KY在開源、節流策略及加強布局美國市場力道並行下，持續讓營運動能不減，也反映集團一系列的變革策略產生了明顯效益。

雅茗-KY指出，今年大陸市場在疫情趨緩下仍平穩發展，同時104年開始多角化布局的美國市場，目前展店已經超過70家，且目前在手加盟訂單仍有逾30單，並已成為美西地區茶飲強勢品牌，持續挑戰111年在北美市場開展超過200家，成為集團營運另一大支柱。

雅茗-KY表示，美國在疫苗施打普及後，經濟活動率先復甦，帶動目前北美市場在集團營收佔比達超過12%以上，同時集團在北美的大戰略布局，以「築高牆、廣積糧、齊分享」為營運策略，打造「Happy Lemon Happy Everyday」的品牌形象；此外，雅茗-KY董事長吳伯超，也是岩鹽芝士茶（Salted Cheese Tea）的創始者，目前這岩鹽芝士系列茶飲也在美銷售名列前茅，CNN曾評選快樂檸檬的岩鹽芝士茶為華人18款不可或缺必喝飲料之一，亦同步提升快樂檸檬品牌力。

雅茗-KY也說，短期內，將計劃透過美國子公司在地團隊及大夥伴菁英計劃，並結合各菁英代理之在地化資源及人力，持續擴大美國布局，除了直營店開設外，更會以開放地區合盟模式，擴大快樂檸檬品牌在北美茶飲市場的佔有率，中期目標，更要進軍南美市場，搶攻美洲整體10億人口市場。

在布局全球市場同時，雅茗-KY也更積極進入所謂的全球供應鏈整合，在台北國際營運總部外，更在美國及馬來西亞各設立子公司及供應鏈管理系統，創造集團的第二成長曲線，除了就近全方位服務各地門店營運伙伴外，還可以降低關稅障礙，提高營運競爭力，也有益於放大華人最佳茶飲創業平台規模。

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