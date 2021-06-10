相關房價、機場接送服務及3餐供應方式等資訊，詳細公告在〈金門觀光旅遊網〉。（金門縣府觀光處提供）

金門縣府針對返金後自我健康監測14天的鄉親，再推出「金放心民宿」新方案。（金門縣府觀光處提供）

金門全島軍民警戒，守護零確診淨土。縣府今天針對返金後自我健康監測14天的鄉親，再推出「金放心民宿」新方案，讓他們可以先自費入住確認健康無虞，再回家與家人安心團聚，給彼此多一層的安全保護，貼心設計讓離島防疫網又增添幾分溫馨。

縣府觀光處長丁健剛表示，目前縣府已招募可提供「金放心」入住方案的合法民宿業者16家共76間房間，並將房價、機場接送服務及3餐供應方式等資訊，詳細公告在〈金門觀光旅遊網〉，也會持續更新加入方案的業者名單，提供有需要的鄉親選擇。

目前，金門機場快篩站對到站旅客進行採檢，陰性反應者可以直接回家，進行自我健康監測14天。但不少返金鄉親反映，他們不放心直接回家，希望先「外宿」自我健康監測，確定自己健康沒問題，再回家與家人團聚。

縣府對此十分重視，在目前疫情持續發燒，不少業者暫停營業的情況下，用心招募民宿業者加入「金放心民宿」，讓返金的鄉親在入境後，有一個安心、安全的住宿地方。

該處強調，期待這項新方案的推動，可以讓參加的業者仍有收入來源，更可以為防疫盡一分心力，在暑假即將來到，預期有需求的鄉親增多，希望有更多業者繼續加入，大家攜手共度難關。相關問題可洽縣府觀光處（082-324174），或上〈金門觀光旅遊網〉、臉書〈金門觀光逗陣行〉查詢。

(中時 )