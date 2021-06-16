雖然近日國內確診人數有明顯向下，但企業界仍不敢大意，中國人壽採取高規防疫措施，以保護員工安全為優先原則，確保全體員工健康安全及客戶服務、業務，皆能持續營運，大幅提升員工居家辦公比例超過6成。異地辦公及原地辦公員工，也採取彈性上下班時間，藉由人員分流、分散，以降低感染風險。同時，提醒員工加強自我健康監測、定期回報，更提供公司醫師專屬諮詢專線，解決員工健康疑慮。

受到科技大廠員工確診事件頻傳，記憶體大廠旺宏日前開始針對外籍員工，及居住地緣或工作而有潛在感染風險的員工、外包廠商駐廠人員等約近1000人，展開預防性防疫快篩作業。

旺宏表示，雙北通勤同仁採居家上班；強化分區上班、分流管制，工廠部分採取分組輪班作業，非工廠則採分區異地工作。暫緩非必要訪客、廠商進入公司，同仁也暫緩出差，以視訊方式進行會議溝通，並請同仁減少非必要聚會及移動，尤其要強化自主健康管理。

面對嚴峻疫情，將隨時依照疫情變化做滾動式調整，包括已啟動同仁居家上班；強化分區上班、分流管制，工廠採取分組輪班作業等。外籍員工也比照辦理，包括分組分流、外出登記、強化健康檢測、住宿人數管制及提高消毒頻率等。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，此波疫情來勢洶洶，各行各業皆主動提高防疫規格，為減少人際接觸，多數企業已實施在家工作，1111人力銀行研發多年的「1HR人資管理系統」，因應疫情推出「雲端打卡模組」，除提供APP讓在家上班可以遠端打卡，還能整合各式打卡數據（人臉辨識、指紋等），實現一機整合，遠端管理的強大效能，即日起免費提供企業試用2個月，協助人資應急暫度難關，歡迎有需求的企業致電洽詢。