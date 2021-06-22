北農群聚感染發生後，因有部分供應商重疊，桃園市長鄭文燦22日主持防疫會議表示，將對桃園果菜公司、桃農農產品批發市場承銷商、工作人員約500人快篩，另外供應商又供應給中壢青果商圈、中壢果菜市場、龜山青果合作社，一樣請他們造冊快篩。
鄭文燦表示，北農群聚感染發生，很多供應商來自中南部，他們除供應北農也供應桃園果菜市場，因此將對桃園果菜公司、桃農農產品批發市場承銷人員、工作人員，約500人，今天快篩。另外有供應商供應給中壢青果商圈、中壢果菜市場、龜山青果合作社，這3單位一樣請他們造冊，承銷員、員工快篩。
另外有人建議機場是否設置PCR檢驗中心？鄭文燦表示，機場採取入境普篩原是因應變種印度病毒，這是必要的。至於採取入境快速PCR，或是隔離期滿PCR各有優缺點，不過如果隔離期滿再做PCR也許會更準一點。他也認為，入境PCR檢測一樣要隔離14天，沒辦法取代隔離制度。
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