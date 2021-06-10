小煜（楊奇煜）是棒棒堂男團（Lollipop）第二位結婚生子的成員，去年打籃球時不小心受傷，導致右腳前十字韌帶斷裂，上個月因追公車時再次重創膝蓋，原本計畫五月份，要進行十字韌帶重建手術，卻因為疫情的關係延期了，日前（4日）小煜在臉書上表示：「目前已經順利完成開刀手術，正準備開始休養與復健。」

小煜（4日）在臉書上發文最近的生活狀態：「進了手術房催眠自己，是來刺青的！畢竟我目前最痛的體驗是刺青，打完半身麻醉，再打鎮定劑，安穩的睡著到手術結束，謝謝大家的關心，醫生順利把韌帶接好。」並慢慢地開始在拿助行器，在復健走路。

小煜坦言：「開刀前一天晚上失眠了，現在醫生已經也把破裂半月板修補好，就等我的泌尿系統退麻醉，就可以上廁所了。」他表示，這段期間老婆都會來照顧，感性寫下：「我的老婆，從來不會讓我失望」希望能儘早康復，再次回到舞台上表演。

許多藝人朋友前來留言，祝福早日康復！網友在底下留言回應：「沒多久前我也是前十字韌帶重建手術欸，車禍受傷」、「好好休養，這陣子要乖點照顧好自己的腳。」、「居然這麼嚴重！是不是拖太久了!看舞台劇時看你撐著拐杖，以為是劇本安排，到最後才知道你是帶傷上場，好敬業！祝早日恢復健康！」

(中時新聞網)