台東肚皮舞老師曾淑羚，圓了生子夢，開心拍下美美的大肚照。（美朵影像／曾淑羚提供／莊哲權台東傳真）

台東肚皮舞老師曾淑羚，圓了生子夢，開心拍下美美的大肚照。（美朵影像／曾淑羚提供／莊哲權台東傳真）

台東肚皮舞老師曾淑羚，圓了生子夢，開心拍下美美的大肚照。（美朵影像／曾淑羚提供／莊哲權台東傳真）

台東肚皮舞老師曾淑羚，為圓求子夢，8年來做了超過10次的人工受孕及試管嬰兒，全部療程中，咬牙往自己肚皮上戳了近1000針，去年10月底全球疫情還在蔓延時，終於有好消息，在全國緊繃的疫情中，即將喜迎新生命，讓她更加珍惜這幸福的一刻。

長期在台東推廣肚皮舞藝術，並成立「舞夢砂城」舞團的曾淑羚，35歲結婚，丈夫是台東阿美族人，為了照顧長期生病的妹妹，直到38歲妹妹過世後，才意識到想要有自己的孩子，但是已步入不易懷孕的高齡產婦。

曾淑羚說， 為了一圓求子夢，夫妻兩連續好幾年做了超過10次的人工受孕及試管嬰兒，重覆著1次又1次冗長、煎熬的療程，全部療程扎了近1000劑針，帶隊比賽還得背著冰袋尋找哺乳室調藥打針，每次取卵總是要簽1張又1張的全身麻醉同意書，其中有1次還因為全身麻醉取卵失血緊急通知等待的先生簽緊急同意書。

靠肚皮及身材吃飯的她，每天咬牙拿針往自己肚子戳，看著水腫變形的身材，和滿是淤青的肚皮，讓她身心俱疲。

她說，本來去年已想放棄試管療程，適逢全球疫情蔓延，有東大老師提醒她，何不趁著大家都無法出國工作期間靜下心來再試試看，在不必帶團出國比賽或當評審的情況下，又開始長達半年的試管療程，終於在10月底，從醫生手中接下有著清楚二條線的驗孕盤，夫妻兩流下喜悅的眼淚。

曾淑羚說，每次產檢總是含著眼淚聽著寶寶強而有力的心跳聲，尤其是在上課教舞，胎動最為明顯。孕程期間寶寶沒有讓她有什麼不舒服，可以很安心的吃、睡、活動、還有持續最愛的教舞工作。

曾淑羚帶球跑期間帶團員們到花蓮主辦了一場舞展，帶學生們跑了幾場台北、台中的比賽，帶家人們跑了二趟家族旅遊，還有平日的舞蹈教學與選手培訓，直到5月14日，這位台東肚皮舞女神，還挺著大肚子在教團體課，及培訓選手。

隔天本土疫情大爆發，全面停止上課，她說，剛好可以趁機休息待產，而6月中就是預產期，兒子小名叫「林小吽」，希望在疫情緊繃之際，得來不易的小寶貝能像牛一樣，充滿能量，平安健康。

(中時 )