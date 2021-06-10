首批向日採購的負壓隔離艙10日下午運抵台灣，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（中）及醫福會執行長王必勝（右）特地前往機場迎接。（范揚光攝）

由前交通部長林佳龍和光合基金會募集、國內企業捐贈的第一批負壓隔離艙，10日下午運抵台灣，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中特地前往機場迎接，隔離艙在機場倉庫就地組裝後，將送往衛福部指定的醫院使用。

這批從日本購入的負壓隔離艙，由班號CI6705的華航貨機負責載運，從成田機場起飛後，歷經3小時飛行時間，台灣時間晚上6時左右降落桃園機場，貨機在機坪停妥後，地勤人員立刻將裝載負壓隔離艙的貨盤卸下，並送往華儲公司倉庫，陳時中還與醫福會執行長王必勝，及華航董事長謝世謙等人在裝有隔離艙零組件的貨箱前合影留念。

據了解，這批負壓隔離艙原本部分是由日本當地醫院下訂購買，但是經原廠協調後，優先轉讓給台灣，華航也無償提供運輸服務。醫福會執行長王必勝在臉書透露，此次訂購總數共有80座，非常適合在急診或加護病房使用，是這波疫情下非常珍貴的醫療資源。

此外，除了首批10座負壓隔離艙，其他各界接力響應捐贈的後續70座，也可望在月底全部到位，供中央流行疫情指揮中心調度使用。

(中時 )