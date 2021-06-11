高端疫苗(6547)新冠疫苗二期臨床試驗解盲成功，今日和大股東基亞(3176)一起跳空強鎖漲停板，開盤十分鐘左右，買單高掛1.2萬張、3000餘張排隊想要買進。由於解盲成功利多已提前反應，今日疫苗供應鏈震幅大，多空交戰激烈，生產新冠疫苗原液的台康生技(6589)未如昨日強勢，開高後一度翻黑，多空交戰激烈，早盤震幅高達9.75%；外界盛傳有機會代工疫苗充填台耀(4746)開高後壓力出現，股價由紅翻黑，一度跌破百元大漲，再向上揚升，震幅達4.9%。

上市生醫類股中，今日仍由檢測族群擔任領頭羊的角色，富齡富錦(1760)漲幅在6.5%以上，而亞諾法(4133)漲幅約4%、ABC-KY(6598)漲幅近3%。富齡富錦快篩試劑廠出貨旺，加上腎病新藥授權金及感染控制一起貢獻之下，5月營收衝高至2.54億元，創下歷史新高，月增155.9%、年增67%，6月營收在醫院、縣市政府標案需時間驗收，以及企業快篩市場開放，法人看好有機會再創新高。

慧智(6615)持續鎖定高端檢測市場，5月合併營收創歷史新高，今日開高走高，鎖在漲停板51.8元。受惠非侵入式染色體篩檢產品NIPS v2.0及v3.0整體銷售表現大幅提升，帶動慧智基因5月營收達到歷史新高。慧智對檢測市場未來的表現保持樂觀態度，未來將持續擴大基因研發費用支出，鎖定生殖醫學、產前孕前、新生兒、癌症、精準用藥等領域設計各類型的高端檢測服務，提供更多符合市場需求的基因檢測產品。

(時報資訊)