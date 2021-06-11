台師大心測中心今公布今年國中會考成績統計，5考科得5A考生1萬6222人、占8.18％，得5C有1萬4518人、占7.32％，跟去年相較，得高分的減少、得低分的增加。心測中心表示，已寄發電子檔成績單給考生，紙本成績單會在疫情緩和後補寄。

台師大心測中心副主任曾芬蘭表示，因為疫情關係，今天透過各考區試務會及集體報名單位轉發考生「成績通知單電子檔」作為通知與複查之用，這是過去沒有過的事；紙本成績通知單待降低疫情警戒標準後再行發放，個別報名考生則由各考區試務會如期寄送。

根據台師大心測中心公布的資料，今年5考科得5A的高分群有1萬6222人、占8.18％，相較去年的1萬7418人、占8.46％，人數、比例均減少；今年得5C的低分群有1萬4518人、占7.32％，相較去年的1萬2267人、占5.96％，人數與比例均提高。

但以頂尖群考生的成績來看，5考科加上寫作測驗，今年考5A6級分的有1513人、占0.76％，相較於去年的805人、0.39％，不管是人數或比例均提高許多，預期明星高中的入學競爭會比去年激烈。

過去會考數學科及英文科得C的人數曾達1／3，後段學生的學習狀況 引發關注。今年數學科及英語科得C的比例，26.97％、28.20％，較去年27.63％、26.74％，有些微的變動。

曾芬蘭表示，國中教育會考從2014年舉辦至今已8年，數學科及英語科得A的人在增加、得C的人在減少。跟8年前相較，數學科及英語科得的人均增加超過5個百分點；至於得C的人，數學科減少6.4個百分點、英語科減少5.5個百分點。從統計數據來看，現在考生數學科及英語科成績已沒有雙峰現象。

此外，今年全國15個就學區皆採用教育會考的成績作為免試入學超額比序項目之一，比重不超過1／3。台師大心測中心提供「110年國中教育會考各等級類別暨寫作測驗級分人數百分比統計表」，以作為免試入學選填志願參考。

另為提供家長與教師輔導學生適性選擇及就近入學，教育部已建置「110年度國中畢業生適性入學宣導網站」(http：／／adapt.k12ea.gov.tw)，提供各種入學管道說明、學制選擇、高職類科介紹、高中學科介紹、學校區位等資訊，考生可多加利用。

(中時 )