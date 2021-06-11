明（12日）就是端午連假，中央流行疫情指揮中心老早就勸告國人在疫情嚴峻之際，儘量減少移動，不要返鄉，免得造成群聚感染，果然前幾天出現退票潮，可是有一名網友今天一大早發現，台鐵自強號確實很空，搭的人很少，可以莒光號來時，月台上的人卻全部上車，讓他相當傻眼。

這位網友11日上午8點多在PTT的Gossiping板上問卦「這是什麼天才訂的端午火車政策？」，表示他今天搭火車到高雄上班，早上7點半台南往高雄的自強號都客滿了，剩下8點的莒光，7點47分自強號來了，每個車廂幾乎都是空的，有的甚至不超過3個人，月台上一堆人卻不能上車。

原PO接著透露，8點莒光號來了，月台上的人竟然全部上車，光是他上車的車廂就有6成滿「我跟前後有1.5公尺嗎？」讓他不禁吐槽「自強不給搭，然後通通去莒光、區間車群聚，這是哪個天才想的？」

原PO強調說，因為訂票系統顯示客滿，買不到自強號，但自強號來了，每節車廂只有3個人，還說客滿，如果知道那麼空，誰想去莒光擠啊！

貼文一出引起許多人留言抱怨：「早上7點要買票說沒票，摸摸鼻子去搭區間車，結果自強號每節車廂都是空的」、「最蠢的是月票不能搭對號車，結果全部擠區間車」。

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(中時新聞網)