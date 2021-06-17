立法院臨時會正在審查紓困4.0特別預算案，民眾黨立委邱臣遠今質疑，行政院編列2600億元的特別預算中，衛教宣導相關的「大內宣」費用共編列3.29億元，加總先前的特別預算，總計花費近8億元，但回顧過去的防疫衛教宣導，最多是在google搜尋出來的眾多梗圖牆，跟防疫一點關係都沒有。

邱臣遠指出，政府衛教相關大內宣費用，從第一次1.46億元、第二次8千萬、第三次2.15億元，這次更一口氣編列3.29億元，過去一年來防疫大搞認知作戰與防疫政績宣傳，除了年度公務預算防疫宣導費外，硬是再從特別預算搬走近8億元。

邱臣遠痛批，為了解前有沒有花在刀口上，提案要求衛福部提供前三期防疫宣導預算執行細節，以及第三期追加預算宣導重點書面報告，指揮中心卻是硬擋下來，拒絕提供書面報告。

邱臣遠說，過去一年多來，指揮中心除了每天例行記者會外，真的有讓民眾了解應該如何面對疫情嗎？如果真的確診，民眾知道接下來會面對怎樣的隔離檢疫與醫療程序嗎？事實上我們發現連政府本身都未必清楚，更何況是一般民眾？

邱臣遠炮轟，回顧所謂的防疫衛教宣導，最多是在google搜尋出來的眾多梗圖牆，其中讓人印象最深刻的就是「一粒卡臣」梗圖，出口轉內銷，創造一系列從國外肯定回來自我褒揚的防疫成就新聞，但現在重新檢視，這跟防疫真的沒有半點關係。

其他像是「一般人不用戴口罩、戶外不用戴口罩」的宣導，成功幫助政府渡過口罩不足的窘困時期，但重新檢視，這些宣導根本就是防疫大破口。另外，政府趁著疫情宣導大搞認知作戰，包括把買不到疫苗也推給大陸，但從林瑋豐假帳號事件，讓我們了解到執政黨「也是神、也是鬼」戰術的出神入化，利用假帳號扮演中共同路人，最後才發現所謂「認知作戰」根本是自導自演。

邱臣遠認為，這些假橋段都不是防疫重點，要求應善用特別預算，每一分錢都要花在刀口上，實實在在做好防疫衛教宣導，後續經費使用情形將會持續追蹤。