中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中的指揮能力和領導權威，近期確實備受挑戰，端出「校正回歸」一詞遭到國人猛酸後，就連府院高層也頗為感冒。一名黨政人士指出，五月十五日全台進入三級警戒當天，蔡總統邀集前、現任副總統陳建仁和賴清德共商防疫對策，陳建仁事後負責對外說明政策，賴清德則在幕後協調整備國內醫療資源，顯然蔡英文已經開始質疑陳時中的「控場」能力，據說府方高層還託人傳話，希望陳時中「慎言」控管公關危機。

國民黨台北市議員徐巧芯指出，民進黨善於透過各種媒體管道，吹捧民眾歡迎的「明星人物」，藉此拉抬聲勢，去年「逆時中者」無不受網軍批判攻擊；歷經這波疫苗失控，陳時中光環褪色，讓年輕族群也忍不住地批評他的「超前部署」，甚至對「3+11」破口很反感，也難怪傳出府院高層對他有意見。

一名北部綠委直言，一個多月來，指揮中心就是下午二點舉辦記者會，各地方政府再跟著後頭大罵中央防疫失策，台北市長柯文哲甚至痛批「沒有用的數字每天在報有什麼意義，搞到最後還不是台灣疫情大亂！」連綠營基本盤的支持者也相當焦慮，都追問「被罵成這樣，怎麼不還手？」

另一名綠營黨政人士則搖頭坦言：「防疫政策和疫苗採購確實點燃民眾心中怒火，若依循過去『接戰模式』，挑起嚴重對立，倒楣的是我們自己，不如讓民眾有宣洩的出口。」他指出，面對民憤高漲難耐，「禁衛」網軍最近在蔡英文和蘇貞昌臉書的「防禦火力」也相當克制。

外界盛傳民進黨「拱邁冷燦」風起雲湧，其間或有見縫插針，然而也間接反映時下民眾的喜惡趨勢，網路時代民意起伏旦夕難料，一切仍待時間考驗。相信只要抗疫有成，誰都可能成為下一個「太子」。

防疫下半場開打，反倒是高雄市長陳其邁在疫苗政策上表現沉穩，後勢看漲。（圖／高雄市政府提供）

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