Delta病毒來勢洶洶，中央流行疫情指揮中心日前宣布6/27零時起，自任一國家入境，都要入住防疫旅館，若來自7個高風險國家則要住進集中檢疫所，有民眾陳情希望打過2劑量疫苗，可以開放返家居家檢疫，指揮官陳時中表示，目前集中隔離的措施暫時不會改變。

有民眾陳情，有打過兩劑疫苗且有陰性報告，希望可以開放返家居家檢疫，因為防疫旅館已經爆滿，且經濟負擔很大。

指揮官陳時中表示，已經爆滿是不可能，每天500到1000人，總共有2000多，開始之前至今使用率是28.28%，這樣集中隔離的措施暫時不會改變。

副指揮官陳宗彥表示，目前防疫旅館入住率32.62%，使用的房間數7000多間，還可使用的房間還有2萬多間，絕對不會有不足或是不夠的問題，。

陳時中則強調，集中隔離會不方便，台灣疫情從5/15開始至今，大家急於控制，國內、邊境都要管制，但待狀況明朗就會滾動式修正。