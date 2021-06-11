端午節3天連假即將到來，先前政府已大力宣導原地過節，鐵路、公路、航空都出現退票潮，交通部統計，今年端午的空運運能，較去年減少82％，海運也只維持少數航線約20個航班。

交通部航政司指出，民航局及航港局持續強化海空運相關防疫措施，包括加強各場站與運具的清潔消毒、場站採實聯制、量測體溫、強制佩戴口罩、場站內餐廳禁止內用等。

交通部也要求海空運業者，端午連假僅維持離島基本民行運能，國內線航空運能與去年端午節連假相比，平均每日減少142架次、減幅82％，座位數減少8945個、減幅84％。

海運部分僅維持基隆－馬祖、東港－小琉球、鹽埔－小琉球等航線，每天約20航班；其餘如高雄－馬公、布袋－馬公、布袋－龍門尖山、台南將軍－東吉、大鵬灣－小琉球、富岡－蘭嶼、富岡－綠島及後璧湖－蘭嶼等航線，全部停駛。

6月2日起民航局於松山、台中、嘉義、台南、高雄等本島5座機場設立篩檢站，對飛往澎湖、金門、馬祖等離島航線有症狀的旅客進行篩檢，截至6月11日上午9時止，本島5機場計篩檢1438人，篩檢結果皆為陰性。

(中時 )