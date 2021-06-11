國產疫苗之一的高端昨宣布解盲成功，綠委蔡易餘下午質詢衛福部次長石崇良詢問，國產疫苗跟國外疫苗可否混打，能作為未來出國旅遊的有效文件嗎？石崇良允諾，一定會要求國產疫苗進入臨床三期試驗，未來國產疫苗也需要進行臨床試驗證實混打效果，以及有無產生副作用狀況。

立法院臨時會財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會今天舉行第1次聯席會議，審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案」。

綠委蔡易餘質詢時表示，高端疫苗二期解盲成功，確保疫苗是安全的，之後要拚三期試驗，了解到其防護力以及取得國際認證，他百分百支持國產疫苗，更透露，至今沒有接種疫苗就是未來要打國產疫苗。

蔡易餘接著詢問，外界好奇國產疫苗跟國外疫苗可否混打，比如先打AZ疫苗再打國產疫苗、先打國產再打國外疫苗或者先打高端再打聯亞疫苗，這是否安全，以及與未來身請外國旅遊的文件一致？

衛福部次長石崇良表示，現在國際上有做疫苗混打的研究，國產疫苗可能也需要做臨床試驗來證實其混打的效果，以及有無產生特別的副作用；其次，民眾關心國產疫苗要獲取國際認證，因這關係到跨境進出是否需要被隔離，這部分每個國家做法不同，有些國家認定的準則是施打疫苗種類或以地區區分。

蔡易餘還問到，停課不停學對偏鄉孩童有所不公平，建議直接提早放暑假，下學期再視疫情狀況提早開課，教育部長潘文忠說，已請國教署研擬若疫情平穩下來，學校提出幫孩子補強課程，有準備資源來支持，讓學習結果更完整。