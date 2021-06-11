陳姓駕駛11日下午3時許駕著賓士車沿和緯路東向西行駛，行經湖美一街口時，疑似恍神，車子先擦撞安全島，衝過路口直接撞上安全島上的電線杆，一度起火冒煙，陳男脫困後輕傷送醫，無生命危險。
54歲陳男11日下午駕車前往公司途中，疑似恍神未注意進入已微向右彎的道路，車身擦撞安全島失控，再往前直接撞上安全島上的紅綠燈電線杆。
肇事的賓士車頭因撞上電線杆嚴重凹陷，車身卡在安全島上，冒煙起火，碰撞聲引起民眾驚嚇，路人趕緊持滅火器滅火，陳男下車後身體無大恙，仍送醫院檢查。
警方現場圍起封鎖線，經過1小時，才請拖吊車將賓士車載走，回復現場道路通行。陳男開車前往建築公司，疑似精神不濟半途自撞。台南市警5分局後續將調閱現場監視器，查看陳男有無超速，進一步釐清肇事責任。
警方現場圍起封鎖線，經過1小時，才請拖吊車將賓士車載走，回復現場道路通行，後續將調閱現場監視器，查看陳男有無超速，進一步釐清肇事責任。
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