國中會考成績今天出爐，嘉義縣永慶高中國中部會考成績表現亮眼，達5A以上的學生有6人，有2位作文拿到滿級分。其中吳凱驛採用倒敘和虛構的寫作技巧表達對母親的哀思，拿下作文滿級分。

吳凱驛同學是永慶高中今年會考的榜首，平常下課總往圖書館跑，喜歡閱讀課外書，小腦袋瓜裡總是有很多天馬行空的奇思異想。受訪時，特別分享了他令人動容的滿級分作文。

今年會考作文題目是「未成功的物品展覽會」，吳凱驛採用倒敘和虛構的寫作技巧，描述幼年母親因病去世，但每年仍執意親手製作禮物送給母親，即使長大了，送母親的禮物仍舊像小時候做得那樣歪七扭八，而留在禮物上的筆跡也依然稚嫩、潦草，原因是他希望透過「未完整的禮物」和「稚嫩的筆跡」，讓在天上的母親可以認出他來。多年來送給母親的禮物擺放在母親的墳前，就像一場「未成功的物品展覽會」，但卻是主角對母親最深切的思念。

蘇淵源校長表示，永慶自創校以來堅持常態編班，但每年會考成績依舊亮眼，全校超過3成以上的學生達嘉中、嘉女錄取標準，而且數學每4人就有1人達到A以上。

教務處陳瀅卉主任表示，會考5A的學生分別是王昱棋、陳宜甄、施駿朋、吳凱驛、賴正寶、龔亭安，她強調永慶國三應屆考生169人，而今年國英數社自各科達A＋＋的學生就有18人次、達A＋的學生有26人次、達A的學生更多達70人次，換言之，1A以上的學生達全校人數的3分之1。五科當中以「數學」和「國文寫作」兩科表現最為突出，其中每4人就有1人數學達到A，而吳凱譯、邱恩祈2人更拿下作文滿級分的佳績，而且每4人就有1人的作文達五級分以上。

蘇校長表示，今年6位5A的學生，都分散在三年級各班，每班幾乎都有5A的孩子，永慶秉持因材施教、適性揚才的辦學理念，面對每一個學生和家長都一視同仁，學校老師用心教導每一個孩子，今天各班才能同享成功的果實。