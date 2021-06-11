大陸國台辦今稱台灣民眾搭機赴陸可在嚴格執行入境防疫規定下在陸接種疫苗。對此，陸委會回應，陸方如果如其所言關心台灣民眾健康，就不會在疫情期間，不斷軍機侵擾與國際打壓，還阻撓台灣取得疫苗。至於境外接種疫苗，人員跨境移動有高度傳染風險，並需遵守入境地隔離檢疫與返國仍需居家檢疫14日規定，也需注意接種後健康監測，安全風險與成本均高，應審慎考量。

陸委會晚間表示，政府對於COVID-19疫苗接種，已持續公布規劃施打期程及對象，對於接種後如出現不良反應者，也有完整醫療照護安排。對於境外接種疫苗，人員跨境移動有高度傳染風險，並需遵守入境地之隔離檢疫與返國仍需居家檢疫14日的規定，也需注意接種後的健康監測，安全風險與成本均高，應審慎考量。

陸委會批評陸方，如果如其所言關心台灣民眾健康安全，就不會在疫情期間，不但不停止軍機侵擾與國際打壓，還阻撓台灣取得疫苗。陸方對台兩面手法、人為操作不斷的種種施壓作為，才是台灣社會疑慮漸深、兩岸關係無法改善的主因。陸委會再次呼籲陸方，防疫為先，為維護兩岸人民生命健康安全，早日停止對台施壓，也勿再藉疫苗來分化統戰。