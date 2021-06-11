日本日前贈送台灣124萬劑AZ疫苗，食藥署加速流程並在今天(11日)上午完成封緘，指揮中心發言人莊人祥也在傍晚表示最快明天就可開打，但晚間指揮中心決議後，考量地方政府前置作業時間不及，宣布仍以15日開打為原則。

莊人祥傍晚一度表示AZ疫苗可提前開打，他指出，原本以為AZ疫苗15日才可以配送到地方縣市，但由於今晚會先完成50幾萬劑的檢驗封緘，可提前配送，有的縣市明日上午就可以收到疫苗，因此開放地方縣市提前開打，開打時間由各地方縣市自行決定。

但莊人祥宣布提前開打後，讓地方政府措手不及，新北市府緊急開會討論後，宣布照原訂計畫15日開打，13日開始配送到29區衛生所；北市副市長蔡炳坤則直言整個節奏大亂，表示政委唐鳳的疫苗預約系統遲未上線，因此北市府自行規劃系統，並於今天開始壓力測試，明後天做報告、與各診所視訊溝通協調，沒想到中央卻突然宣布提前開打，原訂流程全亂，讓地方不知如何是好。

晚間指揮中心決議後表示，食藥署加速完成該批疫苗檢驗封緘作業，加上物流業者鼎力相助，疫苗配送速度超乎預期，不少縣市明早就能取得疫苗，但考量地方政府須前置作業時間不及，疫苗開打日仍以原訂的6月15為原則辦理。