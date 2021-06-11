本土疫情嚴峻，截至今(11日)，已有上萬人確診，373位同胞染疫而亡，死亡率近3%高於世界平均，外界多認為，此波疫情都是來自於邊境措施放寬成3+11與諾富特混居所導致。但衛福部次長石崇良竟稱「這一波疫情主要是萬華散播開的，萬華是破口」。該區立委林昶佐竟回應，「國民黨立委故意簡化問題」。回答令網友氣炸:「老招啦，都是國民黨的錯」譏諷林昶佐。

衛福部次長石崇良。(圖/指揮中心提供)

原來，國民黨立委羅明才今天在立院質詢時，詢問石崇良：「現在疫情嚴峻，破口到底在哪裡？」，不料石崇良竟回答，「這一波疫情破口大家都很清楚啦，主要就是萬華這個地區散播開來的，所以這個地方是一個破口」。

立委 林昶佐。(圖/本報資料照)

對此，民眾黨發言人蔡峻維今(11日)晚間在臉書貼文回應，在蔡英文總統為疫情道歉的今天，衛福部卻還是要將破口推給萬華，難道民進黨現在玩的是兩面手法？他質疑，林昶佐立委有替萬華人說過話嗎？還是你只在乎怎麼樣攻擊柯文哲？

林昶佐11日臉書回應，今天接到非常多萬華鄉親陳情電話，他坦言，疫情的爆發有其脈絡，包括「華航機師、諾富特飯店」等部分都尚在調查，國民黨立委故意簡化問題想找破口來獵巫，「石次長沒有深思熟慮就回答」，反而造成大家對於萬華刻板印象加深，這萬華人完全不能接受，「我已經打電話給石次，要求他應該謹慎發言」。

但林昶佐這番發言，卻令不少人相當失望，在他臉書留言，「老招，都是國民黨的錯。如果不是國民黨的錯，那就是，去你的柯文哲」、「請記得你是中正萬華區的立委！你能連任成功代表人民對你有期待，你不是民進黨的立委」、「萬華的鄉親，自己選出來的自己負責啊」、「這就是您對自已人的發言態度？會不會太雙標了」。