本土疫情雖趨向和緩，但雙北市每日確診數仍居全台之冠，市長柯文哲與侯友宜屢成綠營箭靶，雙北市儼然成「獵巫」對象。港媒評論分析，蔡英文2020年總統大選台北市獲87萬5854票、新北市獲139萬3936票，比柯、侯2018年市長當選票數還高，若總統不遏止底下人唱衰雙北，下一次選舉民進黨將會付出代價。

根據香港媒體《中評社》17日評論表示，桃園華航諾富特隔離混住破口讓病毒進入台灣，台北市萬華受到感染而遭殃，新北市也隨之受創，導致如今台灣疫情爆發局面，衛福部次長石崇良11日備詢時，卻稱萬華為這波疫情破口；台北市某診所日前遭踢爆偷打特權疫苗，此事遭到綠營府、院、黨與側翼群起圍攻，不少人認為這是綠營「滅柯」的重要一擊。

不僅如此，侯友長期蟬聯各大民調冠軍，也成這波疫情綠營攻擊對象，甚至近期才傳出，不只一位總統府幕僚在私人臉書暗諷新北市確診數全台第一之情事。侯13日也坦言，的確曾勸總統蔡英文「約束底下的人」，因自己最討厭政治口水，此時國難當頭應齊心抗疫。

評論指出，蔡英文2020年總統大選台北市獲87萬5854票、新北市獲139萬3936票，比柯文哲、侯友誼2018年市長當選票數還多，可見雙北市民對蔡的支持度比現任雙北首長都高。因此在民進黨企圖轉移焦點與民怨的同時，也別忘了雙北本身也是綠營的大選選區，若選舉時候喊「全台一心」，但疫情一來就開始區分縣市，將會引發雙北市民反彈，下次選舉要想市民們都心無芥蒂支持是不可能的，綠營的選情也必不樂觀。