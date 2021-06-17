（取自國民黨臉書）

立法院今天紓困4.0特別預算案朝野協商，在國民黨團的堅持下，通過國民黨團總召費鴻泰領銜提出之主決議案，應針對「3+11」決策過程予以釐清，若有政策疏失應負賠償責任。行政院應在3個月內成立調查小組，並提出書面調查報告至立法院，並對確診往生者家屬提出相關慰助機制。

根據國民黨臉書專頁在17日表示，國民黨團提案要求行政院成立「3+11」調查小組，調查3+11政策、病毒跑的比公文快的原因。國民黨團要為往生的民眾及家屬討回公道，蘇貞昌、陳時中、鄭文燦、范雲等人不能以没有會議記錄，逃避所有的法律及政治責任。

國民黨指出，開放「3+11」政策，陳時中說没有會議記錄。如此離譜的決策過程，到底是衛福部陳時中部長、桃園市長鄭文燦、范雲委員、交通部觀光局或是諾富特飯店欺騙全民公然說謊，必須在公開透明的調查機制下釐清，相關的事證必須對全民公開，行政院不能迴避應負起的政治責任，不是一句破口在萬華可以卸責的，。近500位台灣人的命更不能因為政府錯誤決策及怠惰無辜犧牲。

國民黨團提案經朝野協商達成共識下，將主決議文字內容為：「台灣本土疫情大爆發，外界質疑放寬3+11政策主要破口，指揮中心至今卻仍無法清楚解釋，有許多確診者因為全家染疫，親人皆在隔離中而無法見到親人最後一面，每一個往生者都代表一個家庭的破碎。若是因為政府行政疏失導致錯誤的政策，政府就應給予不幸死亡的確診者賠償，爰提案要求行政院就3+11 決策釐清過程，3個月內成立調查小組，提出書面調查報告給立法院，並對確診往生者家屬提出相關慰助機制。」