「萬物皆漲，只有我的薪水不漲！」這句話說中了你的心聲？小編經常聽身邊的年輕同事抱怨：「就算不吃不喝也買不起房子、車子，那為什麼還要省吃儉用？」對於他們的這些抱怨，小編卻反思，經常看他們買起東西來毫不手軟，名牌包、iPhone手機換不停，也經常出國血拼……，「按照這樣的花錢速度，平時沒有養成善用金錢的好習慣，就算是很便宜的房子，也買不起吧！」

3個聰明存錢小撇步 輕鬆跨出理財第一步

就像國內知名理財主持人夏韻芬曾經提出質疑：「年輕人沒有存到20萬元，憑什麼買iPhone手機？」有專家也指出，其實iPhone已經不只是手機而已，而是與LV、Gucci等精品差不多等級的時尚名牌，「年輕人更需要做的是『存錢』！」

小花平台保險顧問提醒，如果你抵擋不了物質的誘惑，輕易地就棄械投降，很可能會出現衝動購物、過度消費的情況，不僅淪為「月光族」甚至是「卡奴」、欠下一堆的卡債，如此一來，透支消費，透支的不只是金錢，還有自己應對風險的能力。

以下小花平台保險顧問提出3個存錢小撇步，不妨從現在開始試著做做看，讓你告別月光族、精緻窮：

撇步1、自己煮飯超省錢

自己煮飯最大的好處，就是可以把店家為我們料理的「餐點費」省下來，同時在準備晚餐時，還能連同隔天午餐的便當一起做好，可謂是一舉兩得，花一次下廚的時間，就能完成兩份餐點。

自己煮飯還有另一個好處，不僅方便掌握每天支出的伙食費、可以因此省下不少錢，尤其是吃進肚裡的食材摸得到、看得到，也能清楚明白自己到底吃進了什麼，更能掌控好自己的身體健康。