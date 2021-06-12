好心肝診所被指出違規接種惹議，診所於10日發布聲明強調，疫苗施打對象全為醫院志工及互相合作的好夥伴，絕對合法。對此，「台北市醫師公會」11日發表聲明，呼籲好心肝診所要誠實面對此次疫苗事件。

北市醫師公會11日發布聲明，以《誠懇呼籲好心肝診所誠實面對疫苗事件》為題表示，針對好心肝10日發布的聲明稿中，附上公會給基層診所醫師的防疫提醒函文，有試圖混淆視聽，合理化其違規的不當行為之嫌，公會對此表達強烈的遺憾。

聲明指出，好心肝診所並未與公會查證，就逕自推斷北市醫事相關人員已於6月4日全數施打完新冠肺炎疫苗，但公會經查發現，北市目前尚有6000多名醫事人員及行政人員急需接種疫苗。批好心肝診所作法違反常理，有意將法律責任卸責給公會，對此深感痛心。

公會最後再次強調，好心肝診所應誠實面對疫苗事件，配合檢察官的調查，並公布施打名單、是否存在對價關係等等，回應社會大眾的質疑，而非轉移焦點，更陷窘境。公會呼籲，檢調應儘速調查釐清真相，以維護公平正義，回應社會的期待，並維護醫師濟世救人、自律專業的形象。

台北地檢署10日組成專案小組，向市府及好心肝診所調閱資料，以證人身分約談包括負責人許金川在內等12人。12人已於11日凌晨訊後請回。