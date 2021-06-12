【愛傳媒黃珊珊專欄】6月11日中央公佈的台北市確診案例為49名，各個熱點的狀況也逐漸平緩下來，進入到防疫的另一個階段，我們要採取新策略，持續進行熱區圍堵，同時也讓機動快篩隊進行冷區殲滅。

以目前三級警戒的管制措施，各項的政策都是為了不讓感染人數一下子上升的太快，超過醫療量能以致患者無法及時進行治療，造成大量病例死亡。

還是那句話，在透過施打疫苗達成群體免疫之前，希望大家仍然要戴好口罩、勤洗手、保持安全距離，守護好自己的健康。

近期內，我們預計替第1到3類尚未施打第一劑疫苗的醫護、75歲以上長者以及住宿型長照機構的員工、住民以及需洗腎患者施打疫苗，台北市總共預估的施打需求量為23.2萬人，這會是一個非常大的挑戰，我們也緊鑼密鼓準備所有細節，只待中央告訴我們確定配發的疫苗準確數量，這幾天就會對外公布細節和接種地點，希望讓符合資格的對象，能以最快、有效率的方式完成接種。

作者為台北市副市長

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