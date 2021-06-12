3萬7000劑AZ疫苗送抵彰化了。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

3萬7000劑AZ疫苗送抵彰化了。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

日本捐贈124萬劑AZ疫苗，彰化縣分配37000劑，12日已經送達彰化縣衛生局，將分送各地衛生所和合作施打的醫院、診所，將於15日進行全縣同步「萬人開打」，縣府除了造冊施打第一至第六類對象，主動聯繫施打時間，提供1萬7400劑，11日起供75歲以上長者電話預約施打，由於縣內 75歲以上的長者有9萬多人，等於4人才能打1人，連續兩天電話都打爆。

昨天第一天開放電話預約，醫院、診所幾乎在短短1小時內就額滿了，電話塞爆，只剩衛生所今、明尚有預約額度，不少民眾一直撥不通電話，還有直奔衛生所要問個究竟，但周末日休假沒開放，不少人也分享心得，一直撥、一直撥，撥了一個多小時之後，就預約到了。

由於僧多粥少，疫苗數量有限，不少預約不到縣民都氣炸了，彰化縣長王惠美昨也在線上向縣民公開表示，真歹勢，疫苗的量就是這麼多，會繼續向中央爭取，守護縣民的健康。

AZ疫苗的運送和儲存必須全程冷鏈，今天送抵彰化縣衛生局，衛生局人員必須穿上雪衣，進行清點，例續配送全縣27處衛生所、25家醫院和58家診所。