高雄疫苗比雙北多還爆「超前得知」 柯文哲：政治內線交易算什麼罪名？ 資訊不對稱全國百姓看在眼裡！

日本贈台124萬劑AZ疫苗，台北市首波收到7萬劑，其中1.2萬劑是中央寄放專案施打用，高雄則配發到9.1萬劑，外界質疑不平均。台北市長柯文哲酸，在股票市場上，內線交易是很嚴重的罪名，但不知政治場域上，內線交易算什麼罪名？

台北市目前每天仍有確診個案出現，但疫情相比先前有所控制，高雄市則連續＋0數天，但外界好奇，為何台北配發的疫苗數比高雄市少，且配發疫苗通知來的倉促，是否會覺得被中央突襲？

柯文哲指出，疫苗要發多少數量，是有客觀數據的，只是說地方不知道就很難規劃，也大酸「但有一點我很明白的講，在股票市場內線交易是很嚴重的罪名，但不曉得說在政治場域上，內線交易算什麼樣的罪名？」

柯文哲也重申，在疫苗短缺的狀況下，會希望讓第一線人員都能打到第一劑，雖然有些民眾曾預約第二劑施打，卻得到暫緩的消息，但他認為，應該要把機會讓給那些第一線、連第一劑都打不到的人，「目前第二劑我不贊成這時候打，除非是第一線工作人員」。