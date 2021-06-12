名嘴周玉蔻今早在臉書爆料連戰夫婦施打特權疫苗，並指接種的地點是在「北投某醫院」。對此振興醫院回應，連先生罹患惡性腫瘤，雖然不在前2類施打順序，但基於人道立場，為他及太太接種疫苗。

振興醫院表示，由於連先生罹患惡性腫瘤，必須經常進出醫院，容易受到感染，主治醫師建議施打疫苗。雖然不在前3類施打順序，但考量年事已高，最近得知政府即將開放75歲以上長者施打，基於人道立場，為連先生夫婦兩人施打疫苗。