高端疫苗日前完成二期臨床解盲，不過有專家認為，中和抗體效價僅供參考；前副總統陳建仁今表示，接種疫苗產生的中和抗體效價，與疾病和死亡率的下降有密切相關，且中和抗體效價依然是判斷疫苗有效性的重要指標。

陳建仁今在臉書指出，各國為加速有效安全疫苗的上市，紛紛祭出「緊急使用授權」的嶄新管理規範。2020年研發領先的新疫苗，包括mRNA和腺病毒載體疫苗，在完成二期臨床試驗，確定血清「中和抗體陽轉率」高、「中和抗體效價」高，而「接種不良反應率」低，達到藥物管理單位設定的目標，就展開三期臨床試驗。

他說，當時無法得知「中和抗體效價高，是否確能降低發病率、重症率和死亡率？」因此必須利用三期臨床試驗，確認抗體效價高，確實具有降低疾病率和死亡率的保護力，還在臨床三期試驗期間，有鑑於疫情嚴重緊急，就同意發給緊急使用授權(EUA)。

他指出，2021年5月已有很多疫苗公司發布三期臨床試驗的數據，刊載在國際一流期刊《Nature Medicine》的研究論文指出，「中和抗體效價越高的疫苗，有越低的疾病率和死亡率，也就是越高的保護作用。」例如輝瑞和莫德納疫苗的中和抗體效價平均值，高達恢復期病人的中和抗體效價平均值二至四倍，疾病保護力也高達90％以上。

他說，因此世界衛生組織才召開「COVID-19免疫橋接研討會」，討論免疫橋接的可行性，也就是研議是否以中和抗體效價的高低，作為判斷疫苗保護力的「相關指標」。

他說，免疫橋接已經應用於B型肝炎疫苗、人類乳突病毒疫苗、流行性感冒疫苗等多種疫苗的藥證核發。2021年COVID-19疫苗緊急使用授權的時空背景，確實不同於2020年，因為醫學界已累積很多新知識和新證據。

他指出，最近國內一家公司的解盲結果，發現接種疫苗者的「中和抗體效價幾何平均效價」為662，是相當好的成果。中和抗體效價的測量，最理想是在相同實驗室，以相同的檢驗方法、實驗試劑、標準血清來分析。

他說，目前國內二期臨床試驗的受試者，及接種過兩劑AZ疫苗者的血液檢體，都在同一個實驗室以相同方法來分析，這樣的檢驗結果會更具有可比較性，也更適合用來推斷新疫苗的保護力。

他表示，在已經有了有效疫苗的今天，實施三期臨床試驗應該以施打已經上市疫苗作為對照組，然後比較施打新疫苗和上市疫苗兩組間，在安全性（不良反應發生率）、免疫生成性（中和抗體效價）、疾病保護性（疾病及死亡率）的差異，中和抗體效價依然是判斷疫苗有效性的重要指標。