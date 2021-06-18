一項針對醫療人員所做的研究顯示，曾罹患2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的人不一定能長期預防二度染疫，尤其是面對新的「高關注變異株」（variants of concern）。

世界衛生組織（WHO）目前列有4種「高關注變異株」，分別是最早在英國發現的Alpha；最早在南非發現的Beta；最早在巴西發現的Gamma；最早出現於印度的Delta。

英國「衛報」（The Guardian）報導，牛津大學（Oxford University）研究員發現，曾罹患COVID-19的醫療人員，免疫反應存在顯著差異，有些人在6個月後看起來比其他人更有能力對抗這種疾病。

和英國冠狀病毒免疫學聯盟（UK Coronavirus Immunology Consortium）一起執行這項研究的科學家表示，研究結果凸顯了人人接種疫苗的重要性，不管先前是否曾染疫。

研究資深作者、牛津大學肝病學和實驗醫學教授巴恩斯（Eleanor Barnes）說：「看看感染後的免疫反應軌跡，多半還是能在6個月後偵測到，但人與人之間的差異很大。」

「這和疫苗接種截然不同。如果接種疫苗，會得到相當強健的（免疫）反應，但自然染疫者的反應很多樣。」

研究員分析曾在去年4月到6月感染COVID-19的78名醫護人員血液樣本，包括有症狀和無症狀者。

接著在感染後6個月間，每月檢驗樣本，以確認各種免疫反應，包括針對病毒的不同類型抗體、製造抗體及留存疾病記憶的B細胞，以及透過消滅感染細胞來降低疾病嚴重性的T細胞。

研究作者在尚未接受同儕審查的預印本中敘述，他們利用一套定序迭代建模的機器學習系統，探究一個人的早期免疫反應和病情嚴重程度是否能用來預測長期免疫力。

研究第一作者托米奇（Adriana Tomic）指出，抗體和T細胞反應在一個月時的特徵，預測了6個月時的抗體反應強度。

在第1個月產生微弱免疫反應的人，多數在6個月時就偵測不到可以消滅Alpha變種的抗體。沒有任何受試者具備能對抗Beta變種的抗體。至於目前在英國流行的Delta變種，資料尚待研究員分析。

雖然多數出現症狀的醫護人員6個月後都有可測量的免疫反應，超過1/4的人卻沒有。研究員發現，逾90% 無症狀感染者6個月後沒有明顯免疫反應。

巴恩斯說：「在我們看來，曾染疫未必能長期保護一個人免於感染Sars-Cov-2病毒，尤其是高關注變異株。」

她還說，大家不應仰賴曾經感染的事實來保護自己免於罹患後續疾病，接種疫苗才是正途。