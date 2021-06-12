賴雅妍、謝佳見上炎亞綸、唐綺陽、Sandy主持的《36題愛上你》。 （公視提供）

華劇《三隻小豬的逆襲》主演賴雅妍、謝佳見兩人同上炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒（Sandy）主持的公視談話節目《36題愛上你》，賴雅妍被指生活中有「一定要找能被二或三整除的位子」，近乎強迫症的數字癖，在戲劇中常見演出高富帥角色的謝佳見，則驚爆曾為強身而吃蟑螂大便。

炎亞綸透露賴雅妍有一套「整除理論」，住的房間要選第二間，上廁所上第二間，連停車格都要停第二格。賴雅妍形容自己「真的對數字很執著」，還說：「我要不是就是選第二格，再不然就是以三的倍數去找位置，都要是能被二或三整除的數字！」讓炎亞綸忍不住回說：「你一定常遲到！」賴雅妍傻笑說：「這是一種強迫症的人會有的特質。」

炎亞綸追著問，新戲接演二姊的角色也有關係？Sandy還補充：「因為它有三隻小豬，可以被三整除。」賴雅妍自己也覺得奇怪表示，自己先前《花椒之味》、《光陰的故事》也都是演老二的角色。

這樣的「老二哲學」反映到現實人生上，賴雅妍還說「我永遠坐二望一沒關係，因為我永遠有一個目標可以前進」，但炎亞綸認為她一直這樣想不行，也說「或許會讓你一直在那個第二名的位置」，讓賴雅妍聽了頓悟答：「好！有一天我拿獎了，一定會謝謝你！」

而謝佳見爆小時候家境不好，吃蟑螂大便來治病，他表示「那是一種中藥」，解釋自己小時因為瘦得像皮包骨，「連馬克杯都拿不起來」，很疼他的奶奶帶他去看中醫，醫師竟要他去吃蟑螂的大便。炎亞綸問他：「請問怎麼吃呢？」謝佳見補充說，當時住鄉下，抽屜或櫃子打開往放碗的地方找「一定有黑黑一顆一顆的，就直接這樣吃」，讓害怕蟑螂的Sandy皺起眉來，整個表情大變。

賴雅妍、謝佳見都在劇圈佔有一席之地 ，也都曾入圍過多次演員獎項，但賴雅妍在《36題愛上你》表示，自己當年曾想當雜誌編輯，是因為參加《我猜》的美少女單元而被挖掘；謝佳見更是建築系高材生，也因選秀節目而斜槓踏進演藝圈。

謝佳見節目上也透露初入演藝圈的心路歷程表示，那時自己還年輕，希望能拚一下、賭一把，他說：「我真的不敢讓家人知道我自己過得很苦，這一行是我自己選擇的，所以不會想要說『後悔了怎麼辦』。」唐陽忍不住說：「雙子座真的很好強！」，也讓謝佳見有感地頻點頭。訪談將於明（6／13）晚9時，公視播出；YAHOO TV、中華電信MOD也將在10時跟播上架。