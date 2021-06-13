國內疫情嚴峻，政府呼籲國人端午節假期減少移動。交通部長王國材今天表示，昨天假期第一天，高鐵、台鐵的搭乘人數都不到5％，至於高速公路超過150公里以上的中長程車輛旅次降低65％，雪遂車流量則減少66％。

王國材表示，端午節連假防疫輸運原則是，為大幅降低跨區移動，國道採高強度之嚴格匝道儀控設施，雙鐵及國道客運每個車廂乘坐率控制在2成以下。

王國材表示，昨天雙鐵及國道的乘在率均為2成以下，高鐵昨天僅乘載9574人，乘載率4.8％；台鐵乘載1萬0068人，乘載率2.33％；國道客運乘載人數為4009人，乘載率10.8％。

王國材說，昨天端午節假期首日，國道全線車流量52百萬車公里，較去年端午節連假第一日同時段119.8百萬車公里，減少56.6％；150公里以上長途旅次（約為台中以南），較去年端午節減少13.2萬輛次，減少65％。

至於國道五號雪山隧道的車流量，去年端午節第一天是4萬8867輛，今年則是1萬6729萬輛，減少66％。

王國材表示，這次國道管理措施宣導上比較慢，造成民眾不便。不過因為國人的配合，有達成預期的管控目標。