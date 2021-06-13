外媒報導蔡英文總統稱泰國優先將AZ疫苗留在國內使用致出貨延遲，遭泰國政府否認事，外交部今晚澄清，強調蔡總統從未表示泰國「阻擋」(block)疫苗出口。

蔡英文本月11日接受採訪時針對目前疫苗供應情形曾表示，「供應台灣的大廠AZ疫苗，主要在泰國生產，現在泰國疫情較嚴重，所以他們優先把疫苗給泰國使用...」。外交部強調，蔡總統從未表示泰國「阻擋」(block)疫苗出口。

此外，外交部副發言人崔靜麟也表示，AZ疫苗泰國廠首批生產的180萬劑疫苗將優先投入泰國人民接種的訊息，在國內外媒體已多所報導。我國政府期待各主要疫苗廠與生產線都能順利運作，讓疫苗能夠如期供應配送給全球需要的國家及人民。

他說，目前全球各國疫情仍然相當嚴峻，我國與東南亞地區許多國家都面臨疫苗迫切需求的挑戰。疫情無國界，外交部期盼在疫情最嚴峻的時刻，與各國攜手扶持合作，共度難關，照護各國國民的健康與安全。