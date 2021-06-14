新北市85歲以上在籍長者明日起優先施打新冠疫苗，但「不在籍長者」則視情況安排，引發長者被迫跨縣市移動恐增加染疫風險的風險；新北市長侯友宜今主持防疫會議宣布，等到85歲以上在籍長者打完，接續開放85歲以上不在籍長者施打，接續為84歲在籍長者、84歲未在籍長者、83歲在籍長者、83歲未在籍長者，一步步逐步施打下來，「不在籍的長者你放心不要急、不要移動，有信心一定打得到」。

侯友宜說，他前幾天說過了，新北市施打疫苗有順序、有方法，最重要不能造成群聚，要分區、分流、分時段來施打，85歲以上在籍長者明天起優先施打，市府已透過電話通知單、里長廣播，確保每個符合資格的長者都收得到，謝謝里長和里幹事辛苦。

至於未在籍、但實際居住新北市的長者何時可施打？侯友宜指出，新北市會以明天整體施打狀況來看，在可控制的範圍內，85歲以上在籍長者施打完，接續開放85歲以上不在籍施打，接續84歲在籍長者、84歲以上不在籍長者，83歲在籍長者、83歲不在籍長者、82歲、81歲慢慢打下去。

侯友宜重申，從第一天開始，新北市的疫苗接種方針都沒有改變過，就是要有秩序的施打，請大家不要移動，安心待在新北市，新北市一定尊重中央指示，從最高年齡慢慢打下來。