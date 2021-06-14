謝長廷赴日本參議院致謝，日議員：台日互相支援已成模式。取自謝長廷臉書

駐日代表謝長廷今天前往日本參議院，拜訪上星期五通過支持台灣參加WHO的決議案的領銜議員，以及協助推動的黨團執行幹部表達謝意。謝長廷表示，議員們回說，台日遇到災難，互相支援，已成模式，「不用客氣。」

謝長廷今天在臉書表示，為了讓提案無異議通過，領銜的日本議員透露，花了很多時間和精神在協調、說服、溝通的工作，除了拜託議員出席外，有時還要低頭懇求不同意見的議員不要杯葛。

謝長廷指出，他在台灣當過立法委員，知道有壓力的提案，有的委員可能藉故不參加會議或中途藉口離席，所以台灣的政黨才發展出甲級動員等不出席罰款的制度。

這次中國強硬反對，他認為，這中間一定有不少壓力，但最後參議院的議員全體都挺腰起立的那個瞬間，「作為台灣人都很感動，知道有很多人在幕後盡心盡力，所以第一天上班日就來道謝」。

謝長廷轉述，議員們都客氣的回說台日遇到災難，互相支援，已成模式，不用客氣，但他們看到產經新聞登那麼大的感謝廣告，也好奇和感動，爭相傳閱！