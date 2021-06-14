河成雲在四款小卡各寫下不同情話。（RICHINING提供）

韓團「Wanna One」出身男歌手河成雲獻出「粉色初體驗」！7日推出迷你五輯《Sneakers》，改走清涼活力四射路線，更首度將頭髮染成粉紅色，表示「我有生以來第一次染這顏色，都是呼應粉絲們的期盼，不過也不是全部粉紅，各位可以多注意其中的小細節喔」，而他也將再度舉辦視訊通話簽售會，更特別錄製影片喊話台粉：「不見不散！」

距離上張《Mirage》，相隔近7個月，這次髮型是呼應粉絲的要求，讓他的「寵粉」紀錄再添一筆，新輯《Sneakers》共收錄7首作品，河成雲就參與其中5首，把自己的心情轉換為歌詞與旋律，展現令人讚賞的創作實力。而主打歌〈Sneakers〉是首相當夏天的的輕快作品，河成雲也突發奇想，自己錄製應援影片，邊唱邊教粉絲要在何時「打Call」，從要喊什麼到時間點都做詳盡解釋，相當有創意。

日前他參加綜藝節目《Survival》時，主持人聽說河成雲交友廣闊，問她在演藝圈有哪些好朋友，河成雲先回「還滿多人的」，表示跟BTS的JIMIN常碰面，至於有沒有憧憬的藝人，他透露想多和大前輩Rain認識，強調「因為有很多想向他學習的地方。」

【HA SUNG WOON 5th MINI ALBUM [Sneakers]視訊通話簽售會】預購將於今（14日）晚11點59分截止，預購的粉絲除了能參加「視訊簽售」、「親筆簽名專輯」、「藝人親簽拍立得」等抽獎活動，台灣主辦單位更祭出「台灣限定手繪明信片」（2款買1張專輯送1款）以及「台灣限定小卡4款」（買1張專輯送1款），他在四款小卡各寫下不同情話，更多詳情請洽主辦單位RICHINING官方臉書查詢。