羅一鈞指出，亞東醫院ICU團隊承擔了全國11%的重症收治。圖為亞東醫院。(圖/資料照)

國內新冠肺炎每日確診數連續兩日低於200例，全國和雙北專責病房和專責ICU收治人數也逐步下降，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今在臉書發文感謝醫護人員，還特別跪謝亞東醫院ICU團隊，承擔了全國11%的重症收治。

羅一鈞發文表示，全國和雙北專責病房和專責ICU收治人數都緩降，單日新增死亡數也降到1字頭，感謝全國急重症和病房醫護人員這一個月來的辛勞。

羅特別點名跪謝「新冠第一戰神」亞東台姐團隊，一家醫院承擔了全國11%的ICU重症收治數，因為自己曾在亞東擔任ICU住院醫師，深知開出58床專責ICU所扛起的使命和背後的艱辛。

北北基桃各醫院收治新冠肺炎病患人數與比率。（圖／取自羅一鈞臉書）

由亞東內科加護病房主任張厚台率領的團隊，除了住院和重症，也接下了新北市位於板橋、三重共兩家加強版檢疫所，還有篩檢、疫苗等服務。羅一鈞強調，今天新北疫情能反轉，真的要感謝亞東、雙和、慈濟、淡馬等醫院的前線奮戰。

羅一鈞今在指揮中心記者會表示，過去一個月國內專責病房及專責加護病房ICU使用趨勢，全國及雙北地區專責病房收治最高峰為6月4日，全國收治人數達2539人、雙北收治1627人，6月5日起開始出現反轉，收治數持續下降，今天收治數為2198人，較最高峰收治數下降14%。

重症專責加護病房部分，收治高峰落在6月7日，全國收治435名重症患者，雙北地區收治294人。

全國及雙北專責病房收治人數趨勢圖。（指揮中心提供）