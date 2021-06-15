圖為老人家等著打疫苗，有人站累了找椅子坐，沒椅子的人只能站著。（中時新聞網youtube)

雙北今天開放85歲以上長者接種AZ疫苗，一早9點半就湧現人潮，做為接種站的北市民生國小因為場地因素，排隊打疫苗就像在投票一樣，大排長龍，沒保持社交距離，一名帶家人來打疫苗的民眾表示，「老人家年紀大了，還要站著排隊，真的很辛苦很累」。

注射區門口擠一堆老人。（中時新聞網youtube）

北市今天一早85歲以上長者可接種公費AZ疫苗，《中時新聞網》記者現場直播民生國小疫苗接種站，看到在資料登記及等待注射區的區域之間，年紀8旬的老人家必須站著排隊等打疫苗，沒有椅子坐，排隊也沒有保持社交距離，就像過去的投票現場一樣。一名民眾受訪表示，現場人很多，已經提早15分鐘到，前面還是有人在排隊，10幾個人要打還要等，直言讓老人家這樣站著排隊真的會累、很辛苦，也無法保持社交距離，但也說有疫苗打已經很棒了，還有很多人打不到疫苗。

老人家都在注射區門外排隊，像投票現場一樣，忘記保持社交距離。（中時新聞網youtube）

這名民眾也指出，大家都悶家裡快要得憂鬱症，長輩連在家也要戴口罩，非常謹慎小心，很怕染疫。

而注射區則是類似「宇美町式打法」，放置五張椅子，由醫護人員直接走到旁邊幫長輩注射疫苗，不需走動，加快施打速度。打完後移動至觀察區休息。

老人家坐在椅子上，由醫護上前施打。（中時新聞網youtube）

網友看到老人家現場打疫苗的大型群聚，紛紛留言：「站著都有點於心不忍」、「什麼都一團亂」、「這根本群聚、都八十五歲以上欸」、「去現場賣PPLS 一定熱銷」。

相較於北市民生國小現場出現一些群聚，另一個新北市三重疫苗接種站則是因為場地大，可放置多張椅子，讓長者坐在原位由醫護上前施打AZ疫苗，同時保持社交距離，今天一早許多民眾扶著家中長輩前來。

圖為新北市三重疫苗接種站，長者等待打疫苗。（杜宜諳攝）