有些人花錢如流水，看到喜歡的東西就想買，非常大手大腳。星座運勢網站「處女愛情」分享，射手座、雙魚座、獅子座、水瓶座花錢毫不手軟，有想要的東西完全不管價格，信用卡拿出來就刷下去，他們認為把錢換成喜歡的東西才有價值，完全不在乎存款數字，把錢花在興趣和喜好上，才能讓他們獲得真正的滿足。

▍1.射手座

射手座的人很隨性，做事風格豪放，只要有想要的東西，根本不看標價，信用卡就刷下去了。射手座是最常衝動購物的星座，但對他們來說人生苦短，原本就不應該有遺憾，喜歡的東西買就對了，就算之後發現用不到也不算浪費。

▍2.雙魚座

雙魚座的人對金錢不太敏感，和朋友相處時特別慷慨，對他來說，感情遠比金錢來得重要，所以他常常會搶著請客，不願讓朋友掏錢。對朋友都如此慷慨了，可以想見他們花在自己身上更是不手軟，他們覺得錢是身外之物，能換來開心才是金錢的真正價值。

▍3.獅子座

獅子座講究排場，喜歡高品質的生活，普通的東西完全無法引起他們的興趣，所以在買東西的時候花錢毫不手軟，只要看起來夠厲害，多少錢他都花得下去。獅子座太愛面子，就算錢不夠用也喜歡在別人面前裝闊，只要獲得他人崇拜或羨慕的眼神，就會讓他暗爽不已。

▍4.水瓶座

水瓶座喜歡特別的生活方式，他們希望提昇生活品質，他們會努力賺錢，然後大把大把的花在自己喜歡的事物上，花完了再去賺，不會執著於存款數字。水瓶座的花錢方式大手大腳，他們覺得買到喜歡的東西，才能獲得真正的滿足，這是無法用價格衡量的，就算CP值很低依然照買不誤，在旁人眼中簡直就是揮金如土。