有些人天生口才很好，很懂得交際應酬，但也有些人本身就不太會應付陌生的人事物，因此交到的朋友也很少。搜狐命理專欄近日發文就指出，金牛座、雙子座和摩羯座平時性格比較孤僻，就算沒有朋友陪伴也可以自己過得很自在快樂。

1、金牛座

金牛座比較悶騷、慢熱，聊天社交很不在行，也不喜歡太過熱鬧的場合，因此朋友比較少，他們比較習慣安靜地和自己獨處，如果硬要逼著他們出去交際應酬，他們每一分鐘都會散發出尷尬和疲憊的氣息。另外金牛座感受愛的能力也比較差一點，就算有人送禮物，他們也不一定能發現這是一種示好，可能因此錯過一段美好的姻緣。

2、雙子座

雙子座在外總是很遷就他人，自己能退讓的就會盡量退讓，一直是朋友溫柔、善解人意的典範，心思細膩的他們很擅長換位思考，經常為他人著想，卻也因此很容易受到傷害，導致雙子座很難真正敞開心扉去接納別人，如果有人成為了他們無話不談的朋友，那一定是經過了很長時間的觀察和考驗，才能走進他們的內心深處。

3、摩羯座

摩羯座雖然也有著熱情的一面，但他們通常不喜歡湊熱鬧、在不熟悉的場合刷存在感，畢竟要面對陌生的人事物和環境，對他們來說也是一種難事，再加上摩羯座本身不愛講話，在職場中除了交流工作內容或討論問題，很少會和同事聊天，人多的地方他們更是沉默寡言，因此經常給人一種高傲的形象。