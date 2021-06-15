五月中台灣疫情爆發至今近已經滿月，各行各業幾乎都受到影響，接案平台PRO360達人網統計5月15日進入三級警戒，前後一個月的數據顯示，疫情前後整體接案需求大幅減少，尤其是活動主持、活動攝影，以及需要實體指導的才藝課程，需求都減少五到六成，而受疫情影響最大的是運動類需求，由於許多健身房、體育館，甚至戶外運動場所皆不開放，因此球類課程、武術運動，或是重量訓練，運動類案量皆減少超過八成。

不過，有些類別需求量不減反增，PRO360達人網需求上升最多的是「電腦組裝」成長171%，第二名為廚具設備，88%，需求成長第三則是App程式設計成長66%，第四五名為水電維修(62%)，以及跑腿代辦服務(28%)。

疫情爆發後成長最多的五大類接案工作。（業者提供）

PRO360達人網負責人李倫家表示，因為疫情影響，學校開始遠距上課，也有許多公司改採分流或在家上班，因此原本在家沒有電腦的家庭，電腦組裝的需求大幅增長；且三級警戒後，民眾待在家中的時間變長，在家下廚次數增加，對於居家設備包括廚具設備，排油煙機裝修、抽水馬達等水電項目的維修需求增加。

疫情改變了消費習慣，也改變了工作模式和案量需求，李倫家指出，不少中小企業，因應線上購物和在家工作，積極發展品牌的App設計，相關案量需求增加近七成。而民眾為避免外出，跑腿代辦服務，外送/運送物品的需求也大幅增加，其中六成都是食物運送服務為主。

業者建議，許多人受疫情影響，被迫放無薪假，不過目前小型企業、商家，開始建構線上系統或行動機制，因此熟悉設計、平面設計或文案企劃的需求增加，建議擁有相關專長的上班族，可以趁此時機到接案平台建立資料，累積口碑賺取額外收入。而自由工作者或計程車駕駛，如果近期載運量減少，也可以考慮搜尋外送、運輸類接案，可以穩定在工作空窗期的收入來源。