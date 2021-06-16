證交所指出，明（17）日計有台積電（2330）、天鈺（4961）、遠雄（5522）、櫻花（9911）等四檔股票除息交易，其中，台積電發行市值將減少約648億元，占發行量加權股價指數約21.33點，上述四檔指數採樣股票除息後，減少市值占發行量加權股價指數約22.6點。

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