台積電6／17除息 指數蒸發21.33點 18:092021/06/16 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所指出，明（17）日計有台積電（2330）、天鈺（4961）、遠雄（5522）、櫻花（9911）等四檔股票除息交易，其中，台積電發行市值將減少約648億元，占發行量加權股價指數約21.33點，上述四檔指數採樣股票除息後，減少市值占發行量加權股價指數約22.6點。 6月成分股調整 羅素3000指數 電動車企業入列 新興亞股連三紅 雙印與台股最吸金 #櫻花 #天鈺 #台積電 #遠雄 #指數 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《集中市場》FED決策會議前 外資開溜賣超181.81億元 15:242021/06/16 財經 《通信網路》中華電攜遠雄 青埔拚活化資產 09:102021/06/16 財經 半導體ETF接力掛牌 提供多樣投資選擇 17:102021/06/16 財經 官股券商轉買超59億元 貨櫃三雄囊括前三名 17:212021/06/16 財經 不斷更新》檢調要查內線 高端殺至跌停 09:052021/06/16 財經 台南藍軍籲台積電 組聯盟買疫苗 04:102021/06/16 政治要聞 台灣人在大陸》再無台粽飄香的第二年 08:192021/06/16 兩岸徵文 電子、傳產雙引擎點火 台股換檔衝17,709點 04:102021/06/16 財經要聞 台股尾盤拉鋸 期權月結算收低 16:202021/06/16 財經 《國際產業》怕沒車用晶片 現代欲自研自產 14:502021/06/16 財經 萬海站上2字頭 航運強勢撐場成交比重一度逾6成 10:592021/06/16 財經 財經熱門新聞 長榮爆百萬天量大逃殺 內行驚揭2大陰謀 - 財經 友達、群創殺不停沒救了？內行曝殘酷事實 - 財經 萬海、陽明、長榮別賣太早 老手爆這波下船時機 - 財經 航運老大爆超狂目標價 專家這1句散戶要聽進去 - 財經 恐怖！長榮爆百萬張巨量 散戶上船機會來了？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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